Golaha Shacabka BFS oo u codeeyay Axdiga Xakamaynta Tubaakada

Kulan maanta Golaha Shacabka, Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu ku yeeshay xaruntiisa waxa ay Xildhibaannadu u codeeyeen Axdiga Xakamaynta Tubaakada oo qaraarkaas waxaa ogolaaday 139 Mudane sida uu sheegay Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Baarlamaanka, Cabdullaahi Cumar Abshirow.

Xildhibaannada ayaa doodo hore ka yeeshay Axdigaan xakamaynaya Tubaakada, ugu dambayn maanta oo Isniin ah ayuu Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u codeeyay sidaasina dhankooda uga gudbay.

Sida uu xeerku yahay, waxaa loo gudbin doonnaa Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka oo marin doonna, Aqrin, Dood iyo Codayn, haddii Golahaas uu sidaan oo kale u ansixiyo waxaa loosii gudbin doonnaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.