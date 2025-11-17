Dad loo qabtay qarax ka dhacay caasimadda Hindiya

Mas’uuliyiinta Hindiya ayaa sheegay in nin loo xiray qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay caasimadda Hindiya, New Delhi.
Qarax ka dhacay New Delhi ayaa dilay siddeed qof, 20 kalena dhaawacay. Dowladda Hindiya ayaa ku tilmaantay “dhacdo argagixiso.”
Qaraxu wuxuu ka dhacay meel u dhow saldhig tareen oo ku dhow Red Fort, oo ah mid ka mid ah goobaha ugu caansan magaalada.
Hay’adda Baarista Qaranka ee Hindiya (NIA) ayaa sheegtay in gaariga loo adeegsaday weerarka uu ku diiwaangashan yahay magaca tuhmanaha la xiray.
Hay’adda NIA ayaa ku eedeysay qofka la xiray inuu ku lug lahaa qaraxa ismiidaaminta ah ee la sheegay. Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in tuhmanaha uu yahay qof degan Kashmir oo ay maamusho Hindiya.
Hay’addu waxay sheegtay inay qabatay gaari kale si loo baaro, oo la sheegay inuu isticmaalay qofkii is qarxiyay. Ilaa hadda waxay su’aalo waydiisay 73 qof, oo ay ku jiraan kuwa ku dhaawacmay qaraxa.
Qaraxii ka dhacay bannaanka Red Fort wuxuu ahaa kii ugu horreeyay noociisa ah ee ka dhaca New Delhi tan iyo 2011.