Dowladda Soomaaliya oo maanta hirgalisay nidaam ETA

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u dhaqan-gelisay nidaamka cusub ee ETA oo lagula soconayo dhammaan socdaalka iyo dadka duulimaadyada caalamiga ah ku imaanaya gudaha Soomaaliya.
Nidaamka cusub ayaa shirkadaha diyaaradaha ku amraya in aysan soo qaadi Karin qof aan heysan oggolaanshiyaha Dowladda Federaalka iyo Nidaamka E-visa.
Baaritaanka ETA-da ayaa noqonaya mid toos ah oo laga hubinayo rakaabka ka hor inta aysan ka soo duulin garoomada caalamiga ah.
Sidoo kale, nidaamka ayaa qorshahiisa yahay in lagu ilaaliyo amniga guud ee dalka gaar ahaan si looga taxadaro nabad galyo darro.
Tallaabadan waxay imaaneysaa xilli Somaliland iyo Puntland ay horey u muujiyeen diidmo ay kaga soo horjeedaan nidaamka e-visa-ha federaalka, in ay si madaxbannaan u maamulanayaan Hawada.