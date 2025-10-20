Diyaarad ay Imaaraadku leeyihiin oo ku burburtay Hong Kong

Diyaarad nooca xamuulka qaada ayaa ka baxday dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka caalamiga ah ee Hong Kong waxayna ku degtay badda subaxnimadii isniinta, halkaas oo ay ku dhinteen laba ka mid ah shaqaalaha.
Diyaaradda Emirates ee EK9788 ayaa ka soo duushay Dubai abaare 03:50 wakhtiga maxaliga ah, waxayna ka baxday dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan ka dib markii ay isku dhaceen baabuur ka mid ah kuwa ilaalada garoonka.
Labadii qof ee gaariga ku jiray ayaa dhintay, iyadoo afartii shaqaalihii diyaaradda la socday ay ka badbaadeen shilka.
Waa mid ka mid ah shilalkii diyaaradaha ee Hong Kong ee ugu dhimashada badnaa muddo sanado ah – garoonka caalamiga ah ee magaaladu wuxuu lahaa rikoor wanaagsan oo dhanka bad-qabka .