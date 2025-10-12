Dhulgariir ku dhuftay qeybo ka mid ah dalka Itoobiya

Dhul gariir lagu qiyaasay ilaa 5.6 ah cabirka dhul-gariirda lagu qiyaaso ayaa laga soo sheegay magaalooyin ka tirsan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Hay’adda la socodka dhul-gariirada ee dalka Jarmalka ayaa sheegtay in dhulgariirku dhacay 1 hbeennimo waqtiga maxaliga ah ee Sabtida shalay.
Hay’adda kale ee Mareykanka ee la socodka dhul-gariarada , ayaa dhankeeda, ku dhawaaqday in laba dhul gariir oo cabirkoodu yahay 5.2 iyo 5.6 lcabirka dhulgariirada lagu qiyaaso laga diiwaan geliyay meel 56 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Mekelle.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in dhul gariirkan laga dareemay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolada Tigreega iyo Canfarta.
Weriyaha BBC-da ee magaalada Mekele ee gobolka Tigray, ayaa soo sheegay in laba dhul gariir ay ku dhufteen habeenimadii Sabtida, gariirku wuxuu ka xoog badnaa dhul gariiradii hore.
Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii ka dhacay magaalooyinka gobolka Tigrayga.