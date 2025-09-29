Dhaqaale la’aan caqabad ku noqon karta Howlgalka AUSSOM oo soo shaac baxday

Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya loona soo gaabiyo AUSSOM ayaa loo raadinayaa dhaqaale lagu xoojiyo sidii socoshadiisa si looga hortago caqabadaha saamaynta taban ku reebi kara sida hadalka loo dhigay.
Kulan gaar ah oo ay kasoo muuqdeen Guddoomiyaha Midowga Afrika Maxamuud Cali Yuusuf, Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres iyo wakiillo kale ayaa lagu gorfeeyay xaaladdaan iyo sida degdega ah jawaabta loogu baahan yahay.
Shirkaan dhaqaale u raadinta AUSSOM ayaa lagu soo bandhigay xasiloonida Soomaaliya & dagaallada ay gaysanayaan ‘AS’ haddii aan laga hortagin sida uu howlgalkaan bilaa natiijo kusoo idlaan doonno waa haddii aan la helin kahortag.
Maxamuud Cali Yuusuf, Guddoomiyaha Midowga Afrika waxa uu sheegay in dhankooda ay fureen sandquuda Taakulada isla markaana ay bixiyeen lacag dhan $20 Milyan oo doollar balse loobaahan yahay dhaqaale intaas ka badan.
Qaramada Midoobay, Midowga Yurub & dhinacyada kale ee Qaaradda Afrika gacan siiya ayuu usoo jeediyay in si hoose u eegaan howlgalka AUSSOM oo muhiimad gaar ah u leh Soomaaliya iyo Dalalka kale ee Gobolka dhaca.
Howlgalka AUSSOM waxa uu taageerrada ugu xooggan uga yimaadaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, lacago aan badnayn waxaa ku dara Ururka Midowga Afrika oo xubno ay ka yihiin dalalka ciidamada ku deeqay, waxaana jiray sanadihii lasoo dhaafay culays dhaqaale.