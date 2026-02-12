DFS oo sheegtay in Ciidanka Xoogga laga saarey tiro askar ah

Wasaaradda Gaashaandhiga Xukumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay jiraan tiro askar ah oo Ciidanka Xoogga looga saarey anshax xumo, howl gudasho la’aan iyo maandooriye.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaandhiga ayaa si gaar ah loogu soo hadal qaaday Ciidamo ka tirsan Xoogga dalka oo maalmihii la soo dhaafay ku bannaanbaxay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka cabanayay Mushaar la’aan.
“Wasaaraddu waxay caddaynaysaa in Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay xuquuqdooda u helaan si joogto ah, uuna yahay hay’ad qaran oo huwan sharaf, anshax, iyo u adeegidda shacabka, isla markaana aan marnaba la aqbali karin wax kasta oo dhaawacaya sumcadda ciidanka iyo kalsoonida shacabka” ayaa lagu yiri War-saxaafadeedka Wasaaradda.
Sidoo kale, Wasaaradda ayaa xustay in Ciidamada bannaanbaxay ay qeyb ka yihiin Askarta lagu helay howl gudasho la’aanta, anshax xumada iyo arrimo kale.
Ugu dambeyn qoraalka Wasaaradda ayaa lagu yiri “Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxay mar kale adkaynayaan in cid kasta oo ku kacda falal wax u dhimaya anshaxa ciidanka, nabadgalyada, ama sharciga ay wajihi doonto ciqaab waafaqsan xeerarka dalka iyo kuwa ciidamada”
