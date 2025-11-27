DFS oo Sacuudi Carabiya uga mahacelisay taageerada difaaca iyo la dagaallanka AS

Wasiirka Gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Boqortooyada Sacuudi Carabiya ee Soomaaliya, Axmed Bin Maxamed Al-Muwallad.
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in Wasiir Fiqi uu ku bogaadiyay doorka muhiimka ah ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya ee ku aaddan taageerada Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada difaaca, la dagaallanka Al-Shabaab, iyo mashaariicda lagu horumarinayo awoodda Ciidamada Qalabka Sida.
Safiirka Boqortooyada Sacuudi Carabiya ee Soomaaliya, Axmed Bin Maxamed Al-Muwallad ayaa dhankiisa uga mahaceliyay Wasiirka Gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi soo dhaweentiisa ee Xafiiska.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa Soomaaliya ka fulisa mashaariic horumarineed oo ku saabsan dhanka arrimaha Bani’aadannimada, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo waxbarashada.