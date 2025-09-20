DFS oo ku eedeysay Golaha Ammaanka inuu ku guul darreystay ilaalinta xuquuqda dadka Gaza

Soomaaliya ayaa ku eedeysay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay inuu ku guul darreystay dhaqangalka qaraar loogu talagalay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee dadka Gaza.

Sida uu sheegay wakiilka joogtada ah ee Soomaaliya u fadhiya QM, Abuukar Cusmaan Baalle, xaaladda Gaza ayaa ah mid sii xumaanaysa iyadoo dagaalka Israa’iil uu si xawli ah u fidayo, taasoo sababay gaajo, masiibo bini’aadantinimo, iyo dhibaato joogto ah oo saameysa rayidka, gaar ahaan haweenka iyo carruurta.

Wakiilka Soomaaliya ee UN-ka ayaa tilmaamay in uu dhaqan gali waayay  qaraar ku baaqayey joojinta dagaalka, sii deynta dhamaan maxaabiista, fududeynta gaarsiinta gargaar bini’aadantinimo, iyo ixtiraamka sharciga caalamiga ah.

“Soomaaliya waxay mar kale muujisay taageerada ay u hayso dadka Falastiin iyo xaqooda sharciyeed ee is-maamul, iyadoo ku baaqday dhamaadka qabsashada dhulka Falastiin, joojinta dagaalka joogtada ah, sii deynta dhammaan dadka si aan sharci ahayn loo xidhay, iyo dib u bilaabista hab siyaasadeed oo la isku halleyn karo oo ay wataan beesha caalamka,” ayu yiri Abuukar Baalle.

Wakiilka Soomaaliya ayaa sidoo kale bogaadiyay dadaallada Qatar, Masar, iyo Maraykanka ee nabad ilaalinta, isagoo rajeynaya in shir ku saabsan xalka laba-dawladda ah oo ka dhacaya Golaha Guud ee QM usbuuca soo socda uu horseedo nabad waarta iyo caddaalad dhabta ah.
Wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka go’an tahay raadinta nabad waarta oo waafaqsan qiyamka dastuurka Qaramada Midoobay, si loo soo afjaro qabsashada muddo dheer socotay ee dhulka Falastiin.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.