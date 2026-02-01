DFS oo ka hadashay sababta ay u celisay diyaaradihii siday ilaalada Deni iyo Axmed Madoobe

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay jabiyeen baratakoollada iyo habraacyada lagu sugo amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho, sidaas darteedna loo celiyay diyaaradihii waday ilaaladooda.
War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Amniga Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xubno ka mid ah Golaha Mustaqbalka oo ka geybgali lahaa shirkii wadahadallada Muqdisho ay saaka isku dayeen in ay diyaarado ku soo daabulaan ciidamo iyo hub, ayna jabiyaan habraacyada lagu sugo amniga garoonka, kuwaas oo ay tilmaantay in ay ku dhaqmaan dhammaan madaxa sare ee Dowladda Federaalka, kuwa maalmul goboleedyadda iyo madaxii hore ee dalka.
Dowladda Federaalka waxay xustay in aan la aqbali karin ciidamo iyo hub aan la soo marin hannaanka iyo habraacyada amni ee lagu dhaqmo in ay soo degaan garoonka Muqdisho.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay caddeysay in martiqaadkeedii gogosha wadahadalka Muqdisho aysan waxba iska baddelin, iyadoo ugu baaqday xubnaha Golaha Mustaqbalka in ay ilaaliyaan baratakoollada iyo habraacyada amniga.