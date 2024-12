DFS oo ka digtay in lala Macaamilo kooxaha Argagixisada ah

Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in howlo culus ay ka socdaan qorshaha la dagaalanka dhanka maaliyadda waxa loogu yeero ‘Argagixisada’ kuwo badan wax laga qabtay.

Wajiga saddexaad ayuu ku sheegay in uu yahay la dagaalanka lacaga qaado Dadka Shacabka ah iyo Ganacsatada, Wasiir Biixi Iimaan ayaa tilmaamay in ciddii lagu ogaado ama lagu caddeeyo in maxkamad lasoo taagi doonno.

Saraakiil ka socotay Hay’adaha ammaanka Dowladda Federaalka ayuu ku wargeliyay in Ciidamadu qabtaan howshaan si looga hortago in maalgelin ama dhaqaale ay helaan waxa uu ugu yeeray ‘Argagixisada’

“Shacabka & Ganacsatada Soomaaliyeed waxa aan uga digeynaa in aan wax maamil ah lala sameyn Argagixisada, Wajiga 3aad waa in maalgelintooda tallaabooyin waa weyn laga qaado, wax badan way ka qabsoomeen” Ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige

Hadalkaan waxa uu ka sheegay shirka Guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqista iyo maalgelinta ‘argagixisada’ waxaana ka qaybgalay hoggaanka sare ee Ciidamada ammaanka & Hay’adaha kale ee howshaan shaqadoodu tahay.