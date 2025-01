DFS oo cadeysay sababihii keenay in 2 Cagaf lasiiyo Puntland

Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo waraabka ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa maanta ka hadlay hadal hayn weyn oo ka dhalatay in Maamulka Puntland uu laba cagaf kaliya kaga soo aaday Mashruuca ka Soo Kabashada Qalalaasaha, Dhibtaada ee Soomaaliya (SCRP) ee uu maalgeliyo Bankiga Aduunka.

Wasiirka waxa uu shaaca ka qaaday sharaaxadna uu ka bixiyay qaabka habka ay Puntland ku heshay labadaasi Cagaf waxa uu qoraalkiisa ku yiri ” Sida ku cad Warqadda 6-dii Cagaf ee Soomaali oo dhan wada lahayd, Puntland waxaa laga siiyey 2 Xabo, sidoo kale Mashruucii FSRP ee Maamul Goboleedyada kale looga soo gaday 20-ka Cagaf, DFS waxay Puntland gooni u siisay $16 milyan iyadoo tixgelinaysa duruufaha Siyaasadeed ee jira, una danaynaysa shacabka ay dowladda u tahay iyo Beeraleyda danyarta ee degan Puntland.”

Hadalka Wasiirka ayaa yimid maalin uun markii ay arintaasi qeylo dhanaan ay ka muujisay Puntland balse Wasiir maareeye waxa uu sheegay in aysan eedadaasi iyagu qaadi doonin waxaana uu tilmaamay in eeda Wasaaradda loo jeediyay ay tahay mid runta ka fog, waxaana uu shaki ka muujiyay suurtagalnimada in lacagtii loogu talagalay Beeralayda Puntland in Cagafyo loogu iibiyo si kale loo isticmaalay.

Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Puntland ayaa sheegtay in aan horay lagu soo wargelin, waxna kala soconin iibka iyo habraaca loo maray labada (2) cagaf-cagaf ee loogu talagalay beeraleyda Degmada Iskushuban oo ah deegaan ka mid ah deegaanada Puntland.

Bayaanka kasoo baxay Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Puntland ayaa waxa ay ku tilmaamtay in ay ayaan darro tahay in Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka DFS aysan la soo wadaagin Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Puntland wax maclumaad ah ee la xiriira mashruuca SCRP ee Bangiga Aduunka. Waxaana ay shaaca ka qaaday inay muuqato in mashaariic kala madaxbannaan la isku-dhax karinayo si dadka loo marin-habaabiyo.