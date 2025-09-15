Booliska Soomaliya oo digniin adag ka soo saaray dharka ciidanka

Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed, Gashaanle Sare Cabdifitaax Aadan Xasan, ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ku sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kasta oo si sharci darro ah isaga duubta muuqaal iyadoo xiran dharka ciidamada qalabka sida.
Afhayeenka ayaa caddeeyay in hay’adaha, shirkadaha, iyo shakhsiyaadka doonaya inay muuqaallo duubaan iyagoo xiran dharka ciidamada, ay khasab tahay inay oggolaansho ka helaan cidda iska leh dharkaasi, islamarkaana ay la shaqeeyaan hay’adaha dowladda ee u xilsaaran arrimaha isgaarsiinta.
Colonel Cabdifitaax ayaa tilmaamay in ay jirto walaac isa soo taraya oo ku saabsan isticmaalka khaldan ee dharka ciidamada, taasoo dhaawacaysa sumcadda iyo kalsoonida ciidanka qaranka.
Waxaa si gaar ah loo xusay in cutub ka tirsan booliska oo si gaar ah u eegaya baraha bulshada uu hadda si firfircoon u diiwaangelinayo dadka jebinaya ama ka hor imanaya awaamiirta cusub.
Boolisku waxa ay sidoo kale uga digeen milkiilayaasha guryaha ama hantida kale ee laga duubo muuqaallada lagu tilmaamay “anshax xumo” ama kuwa ka dhan ah amniga, Colonel Cabdifitaax ayaa sheegay in mulkiilayaasha goobahaasi ay la kulmi doonaan tallaabo sharci ah haddii lagu qabto ficillo lagu tilmaami karo kuwa “xun-xun” oo ka dhan ah nidaamka iyo anshaxa bulshada.
Dowladda Federaalka, gaar ahaan hay’adaha amniga, ayaa sidoo kale xabsiga dhigay dad lagu eedeeyay “dhaqan xumo,” kuwaasoo sida la sheegay maxkamad la horgeyn doono si loogu qaado tallaabo sharci ah.
Hadalka afhayeenka booliska ayaa muujinaya dadaal dheeri ah oo dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in lagu ilaaliyo asturnaanta iyo sharafka ciidanka, loogana hortago isticmaalka khaldan ee dharka militari oo loo adeegsan karo ujeedooyin aan sharci ahayn ama wax u dhimaya amniga iyo anshaxa bulshada.