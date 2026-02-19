Booliiska Ingiriiska oo xabsiga dhigay Walaalka Boqorka UK

Booliiska Ingiriiska ayaa maanta xiray Andrew Mountbatten-Windsor, oo hore loogu yiqiin Prince Andrew, kaddib markii ay soo baxeen dukumiintiyo cusub oo la xiriira kiiska dambiyada ee Jeffrey Epstein.
Wararka ayaa sheegaya in Andrew lagu qabtay hoygiisa ku yaalla Sandringham, iyada oo xariggiisa lala xiriirinayo baaritaan ku saabsan eedeymo cusub oo ka muuqday faylasha Epstein ee dhawaan la shaaciyay.
Booliiska, gaar ahaan Thames Valley Police, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan ku saabsan suurtagalnimada “ku takri-fal awoodeed xafiis dadweyne” iyo xiriirro hore oo u dhexeeyay Andrew iyo Epstein.
Andrew ayaa horey uga baxay waajibaadkiisa boqortooyo sanadihii la soo dhaafay, kaddib fadeexado la xiriiray xiriirkiisa Epstein. Walaalkiis, Boqor King Charles III, ayaa sanadkii hore ka qaaday inta badan xilalkii iyo magacyadii sharafeed ee uu hayay.
Dukumiintiyada cusub ee Mareykanka laga sii daayay ayaa muujinaya xiriirro isgaarsiineed iyo kulamo hore oo dhexmaray Andrew iyo Epstein, inkasta oo Andrew uu horey u beeniyay eedeymo la xiriira falal sharci-darro ah.
Booliiska ayaa sheegay in baaritaanku weli socdo, isla markaana go’aan kama dambeys ah laga gaari doono marka la dhameystiro wareysiyada iyo qiimeynta caddeymaha la hayo.