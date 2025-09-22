Aqoonsiga Falasiin oo saameeyay shirka Qaramada Midoobay ee maanta furmaya

Shirka 80aad ee Qaramada Midoobay maanta furmaya waxaa saamayn ku reebay aqoonsiga Dowlado badan ay siiyeen Falastiin, waxaa jira kulan gaar ah oo ay garwadeen ka noqonayaan Faransiiska iyo Sacuudi Carabiya oo fadhiga kahor qabsoomaya.
Tallaabooyinka aqoonsiga Falastiin waxa uu yimid iyada oo Dalalka go’aankaas qaatay ay sheegeen in ay u adkaysan waayeen dhibaatooyinka Bani aadamnimo iyo weerarrada arxan-darrada ah ee Militariga Israa’iil ku dhaqaaqeen.
Sida uu wariyay Teleefishinka Aljazeera, Danjiraha Israa’iil ee Qaramada Midoobay Danny Danon waxaa ka dhammaaday cataawga kaddib markii uu isku dayay inuu hor istaago mowjadaha ka dhanka ah ee lagu aqoonsanayo Falastiin.
Go’aankii Ingiriiska oo kamid ah 5ta Dal ee Golaha Ammaanka ee joogtada ka ah waxa uu ahaa dhul-gariir culus oo ku dhaxay Xukuumadda Netanyahu, xaaladdu waxa ay sii kacday markii la sheegay in maanta aqoonsi ay bixinayaan France, Andorra, Belgium, Luxembourg, Malta & San Marino.
Dalal badan ayaa u muuqda in ay dhulka dhigeen Israa’iil oo muddo dheer dusha ku siteen, wixii ka dambeeyay xasuuqii Yuhuudda ay ka gaysatay Falastiin waxaa si tartiib-tartiib ah usii dhacayay maqaamka ay ku dhex lahayd Waddamada taageersanaa.
Waddamadii ugu horreeyay ee Israa’iil ku diiday tallaabada Militari waxaa kamid ah Spain, Netherlands & kuwo kale oo dhaca Laatiin Ameerika, waxa ay si cad uga hor yimaadeen taageerrada waalida ah ee Maraykanka uu siinayo Tel Aviv iyada oo xaaladdu sii adkaanayso.