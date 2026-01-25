Ajaanib Daacish ah oo lagu qabtay deegaanka Tasjiic

Ciidamada Puntland ee ka dagaalamaya buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari ayaa maanta qabtay labo xubnood oo ajaaniib ah oo tirsan kooxda argagixisada ah ee Daacish.

Labada xubnood oo la sheegay in ay u dhasheen dalka Yemen waxaa lagu qabtay aaga deegaanka Tasjiic oo hoostaga degmada Boosaaso, iyaga oo ka yimid taliska Shankaala ee togga Baalade, halkaas oo ah meel ay ku dhuumeystaan xubnaha hadaadiga ah ee Daacish.

Maalmihii u dambeeyay waxaa soo badanayay xubnaha Daacish ee ajaaniibta ah ee ciidamada Puntland ku qabanayaan buuraleyda Calmiskaad.

Puntland waxay haysaa ku dhawaad 60 xubnood oo ajaaniib ah oo lagu qabtay howlgalka Calmiskaad, kuwaas oo u kala dhashay dalala Turkiga, Sacuudiga, Itoobiya, Morooko, Yemen, Siiriya iyo Tansaaniya.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.