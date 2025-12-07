Afgambigii Benin oo fashilmay

Wasiirka arrimaha gudaha ee Benin ayaa kasoo muuqday TV-ga qaranka isagoo ku dhawaaqay in la fashiliyay isku day afgambi oo ka dhacay dalka Galbeedka Afrika.
Horay, koox askar ah, oo uu hoggaaminayay Lt-Col Pascal Tigri, ayaa baahiyay hadal ay ku sheegayaan inay xilka ka qaadeen Madaxweyne Patrice Talon isla markaana ay laaleen dastuurka.
Qoraallo baraha bulshada ah, safaaradda Faransiiska ee Benin ayaa sheegtay in rasaas laga soo sheegay meel u dhow guriga madaxweynaha ee magaalada ugu weyn ee Cotonou, oo ah xarunta dowladda. Dad goob joog ah ayaa BBC-da u sheegay inay maqleen rasaas, qaar ka mid ah saxafiyiinta u shaqeynayay warbaahinta dowladdana la afduubtay.
La-taliye madaxweyne ayaa tan iyo markaas u sheegay BBC in madaxweynuhu uu badqabo oo uu ku sugan yahay safaaradda Faransiiska.
“Aroornimadii hore ee Axadda, 7 Diseembar 2025, koox yar oo askar ah ayaa bilaabay kacdoon ujeeddadiisu tahay in lagu carqaladeeyo xasilloonida dowladda iyo hay’adaheeda,” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha Alassane Seidou.
“Iyadoo xaaladdan ay wajahayaan, ciidamada qalabka sida ee Benin iyo hoggaankooda, oo daacad ka ah dhaartooda, waxay sii wadeen inay u hoggaansamaan jamhuuriyadda. Jawaabtoodu waxay u saamaxday inay sii wadaan xakamaynta xaaladda oo ay fashiliyaan isku dayga,” ayuu yiri.
“Sidaa darteed dowladdu waxay ku boorrinaysaa dadweynaha inay si caadi ah u gutaan hawlahooda.”
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa la arkay iyagoo dul heehaabaya Cotonou, waddooyinkana waxaa xiray ciidamo badan oo ku sugan dhowr waddo oo magaalada ah.
Benin, oo hore u Faransiiska u gumeystay, waxaa loo arkaa mid ka mid ah waddamada dimuqraadiga ah ee Afrika ee xasilloon.
Waa mid ka mid ah dalalka ugu badan ee soo saara cudbiga qaaradda, laakiin waxay ka mid tahay waddamada ugu saboolsan adduunka.