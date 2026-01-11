Abiy Axmed oo lagu soo dhoweeyay Jabuuti

Raysal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa saakay gaaray dalka Jabuuti, halkaas oo uu kusoo dhoweeyay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.

Qoraal uu soo dhigay barta X, ayuu Abiy ku yiri “Saaka waxa aan imid dalka Jabuuti oo uu si diiran iigu qaabilay madaxweynaha. Wada-hadalkeennu wuxuu diiradda saaray dhaqdhaqaaqyada juqraafiyeedka, nabadda iyo amniga gobolka, iyo xoojinta iskaashiga laba geesoodka ah, gaar ahaan ganacsiga, saadka, iyo horumarinta, annagoo xaqiijinayna sida ay nooga go’an tahay xasilloonida, is-dhexgalka dhaqaalaha, iyo barwaaqada labada dhinac.

Booqashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayso xiisadda diblomaasiyadeed ee Geeska Afrika ka dib markii ay Israa’iil aqoonsatay Somaliland. Jabuuti ayaa si adag u cambaareysay tallaabadaas, waxayna u jartay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Somaliland, iyadoo Itoobiya ay ka aamustay arrintaas.

