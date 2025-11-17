32 qof oo ku dhintay goob Macdanta laga qodo oo ku taala dalka Congo

32 qof ayaa naftooda ku waayay ka dib markii macdanta kobalt ay ku burburtay aagga macdanta Kalando, oo ku yaal degmada macdanta Mulondo ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo (DRC).

Shilku wuxuu dhacay ka dib markii rasaas ay soo rideen shaqaalaha amniga ee ilaalinayay aaggas, taasoo keentay in macdan qodayaashu ay ku dhacaan god furan.

Isagoo ka hadlayay dhacdada, Axaddii, Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Gobolka Lualaba, Roy Kaumba Mayonde, ayaa yiri, “In kasta oo si rasmi ah looga mamnuucay gelitaanka aagga sababo la xiriira roobab culus iyo khatarta dhul-go’, macdan qodayaasha sharci-darrada ah ayaa ku qasbay inay galaan aaggaas.”

Wuxuu intaas ku daray in “arrinta macdan qodayaasha ku sababtay burburka ay tahya buundo ku meel gaar ah oo ay dhisteen si ay uga gudbaan kanaal halkaasi ku yaal.

Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in 32 meyd la helay ilaa hadda iyadoo hawlgallada raadinta iyo samatabbixinta ay sii socdaan. Sawirro ku wareegaya baraha bulshada ayaa muujinaya meydadka macdan qodayaasha oo laga soo saarayo goobta iyadoo dadka deegaanku ay si naxdin leh u daawanayaan.

Mas’uuliyiintu waxay ku booriyeen macdan qodayaasha yaryar inay ka faa’iidaystaan ​​​​tababarka kale ee dawladdu u fidiso ganacsiga beeraha si looga fogaado soo noqoshada masiibooyinka la midka ah arrintaan, marka ay ku lug yeeshaan hawlaha macdan qodista sharci darrada ah.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.