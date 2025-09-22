Netanyahu: Falastiiniyiintu weligood ma yeelan doonaan dowlad

Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa ku eedeeyay hoggaamiyeyaasha reer galbeedka ee Falastiin u aqoonsaday inay ammaanayaan argagixisada.
Wuxuu sheegay in Falastiiniyiintu aysan waligood yeelan doonin dowlad, Israa’iilna ay ka jawaabi doonto ku dhawaaqista ay sameeyeen Britain, Canada, Australia iyo Portugal.
Waddamo kale oo uu Faransiisku ka mid yahay ayaa la filayaa in toddobaadkan ay ku daydaan shirka golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ee New York.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa sheegay in aqoonsiga Falastiin uu yahay tallaabo loo qaaday nabad waarta oo gobolka ah.
Mareykanka ayaa tallaabadaas ku tilmaamay mid soo jiidasho leh. 71 kale oo Falastiini ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay Qasa Axaddii.
Go’aanka afar waddan oo reer galbeedka ah oo dhaqan ahaan isbahaysi la ahaa Israa’iil ayaa waxa ay ku midoobeen in ka badan 140 dal oo kale oo iyaguna taageera qaddiyadda Falastiin si ay u abuuraan dawlad ka madax banaan dhulka la haysto.