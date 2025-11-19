20 Qof oo ku dhintay duqeymo Ruushku ka geystay Ukraine

Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay oo ay ku jiraan laba caruur ah diyaarad aan duuliye lahayn oo Ruushku leeyahay iyo gantaal lagu weeraray galbeedka magaalada Ternopil oo ku dhacay laba dabaq oo dabaq ah, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine.

66 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay, 16 ka mid ah ay carruur yihiin, sida ay booliisku sheegeen, mid ka mid ah duqeymihii ugu dhimashada badnaa ee Ruushku ka geystay galbeedka Ukraine tan iyo markii uu dagaalka ballaaran billowday bishii Febraayo 2022.

Labo gobol oo kale oo reer galbeed ah ayaa lagu garaacay, Lviv iyo Ivano-Frankivsk, waxaana weerar diyaaradeed lala beegsaday saddex degmo oo ku yaalla waqooyiga magaalada Kharkiv, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof.

Sawirro la soo dhigay internetka ayaa muujinaya dhismayaal iyo baabuur gubanaya. Korontada goysay ayaa saamaysay tiro gobollo ah oo dalka oo dhan ah, wasaaradda tamarta ee Ukraine ayaa sheegtay.

