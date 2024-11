Wasiir Fiqi oo digniin udirey Siyaasiyiin uu sheegay in ay magac dilayaan DFS

Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Amb: Axmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in ay jiraan mas’uuliyiin Dowlado shisheeye lacago uga soo qaatay in ay magac dilaan dalka, wuxuuna hoosta ka xariiqay in ay tallaabo ka qaadi doonaan mas’uuliyiintaas oo uu sheegay in ay garanayaan, haddii ay ka tanaasuli waayaan waddadaas qaldan oo ay ku socdaan.