Ciidanka Puntland oo qabtay ajaaniib katirsan Daacish.

Ciidamada Dowladda Puntland ayaa gacanta ku dhigay Labo Nin oo Ajaanib ah, kuwaas oo katirsan firxadka kooxda argagixisada ee Daacish.

Ragga oo u dhashay dalka Itoobiya ayaa lagu qabtay Togga Gaaca, xilli ay doonayeen in ay gudaha u galaan magaaladda Boosaaso, sidda uu sheegay Taliska Howlgalka ciribtirka Argagixisada Puntland.

“Ciidanku waxay qabteen Labo Ajaanib ah oo ka mid ah Firxadka Argagixisada Daacish, kuwaasi oo isku dayayey inay soo aadaan dhinaca Boosaaso, Hawlgalka ayaa ka dhacay Togga Gaaca. labada Nin waa Itoobiyaan mid waxyar ka yaqaan Soomaaliga”, Ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay hawlgalka Hillaac.

