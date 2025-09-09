Somaliland oo ka jawaabtay nidaamka fiisaha danabaysan (E-Visa) ee dowladda Soomaaliya hirgalisay

Xukuumadda Somaliland, oo ka jawaabaysa nidaamka fiisaha danabaysan (E-Visa) ee ay dowladda Soomaaliya ku amartay in dadka Soomaaliya u socdaalaya ku dalbadaan dal-ku-galka, ayaa dhankeeda sheegtay in ay dhaqan-galisay Siyaasadda Dal-ku-galka Furan (Visa On Arrival Policy).
War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Duulista Hawada iyo Horumarinta Madaarada ee Somaliland ayaa lagu sheegay in la sii xoojiyey siyaasadda dal-ku-galka furan, taasoo ay Somaliland hore u isticmaali jirtay, islamarkaana dadku fiisaha dal-ku-galka kaga qaadan jireen Madaarka Cigaal ee Hargeysa.
“Siyaasaddan waxay Xukuumaddu uga dan leedahay fududaynta safarrada ganacsiga, dalxiiska, arrimaha bina’aadamnimada, iyo kobcinta dhaqaalaha,” ayaa lagu yidhi war-saxaafadeeda.
Waxaa kale oo war-saxaafadeedka lagu sheegay inaan Somaliland lagu soo geli karin fiiso ama oggolaansho dal-ku-gal kasta oo ay soo saarto cid aan ahayn Hay’addaha Socdaalka Somaliland.
“Ugu dambayntii, dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee ka hawl-gala Somaliland waxa la faray inay siyaasaddan la wadaagaan dhamaan xafiisyadooda iyo rakaabka soo raacaya,” ayaa markale lagu yidhi warsaxaafadeeda.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku amartay dhammaan dadka imanaya Soomaaliya in ay mareegta internetka kasoo dalbadaan fiisaha, taasoo laga yaabo inay saamayso dadka reer Somaliland ee dibadda ka imanaya.