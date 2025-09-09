Diiwaan galinta dadweynaha oo maanta markale dib uga bilaabatay magaalada Muqdisho

Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka iyo Sohdimaha ayaa markale dib uga billaabay magaalada muqdisho diiwaan gelinta dadweynaha, taasoo socon doonta laga bilaabo maanta oo ay taariiqdu tauay 09-09-2025 ilaa 30-ka bishan September ee 2025.
Guddoomiyaha guddiga Cabdikariin Axmed Xasan ayaa talaabadan dib u bilaabista diiwaan galinta dadweynaha ee doorashada qof iyo codka ah ku macneeyay in ururada cusub iyo siyaasiyiintooda ay fursad u helaan inay is diiwaan geliyaan, islamarkaana ay helaan taageerayaal.
“Waxaan dib u furnay diiwaan gelinta dadweynaha gobolka Banaadir, laga bilaabo 09-09-2025 illaa 30-ka September, 2025, si taageerayaasha ururrada cusub ay fursad ugu helaan inay is diiwaan geliyaan” ayuu yiri guddoomiye Cabdikariin Axmed Xasan.
Wuxuu sidoo kale sheegay guddoomiyaha guddiga inuu ku faraxsan yahay in dadkii dalkan u soo shaqeeyay in maanta ay ku qancaan inay qayb qaataan doorashada dadweynaha.
Talaabadaan maanta dib loogu bilaabay diiwaan galinta dadweynaha ayaa kusoo aadeysa, iyadoo todobaadkii lasoo dhaafay guddiga ay shahaadooyin siiyeen ilaa 14 urur siyaasadeed.