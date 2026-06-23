Trump oo mar kale cambaareeyay Raysal Wasaaraha xilka ka sii degaya ee UK

Madaxweyne Trump ayaa mar kale dhaleeceeyay Ra’iisul Wasaaraha xilka ka degaya ee Britain, Keir Starmer, kaasoo iscasilay Isniintii.
Isagoo wariyeyaasha kula hadlayay Xafiiska Oval-ka (Oval Office), ayuu Mr Trump ku eedeeyay Sir Keir inuu sababo deegaan dartiis uga faa’iidaysan waayay kaydka saliidda ee badda Waqooyi (North Sea).
Waxa uu intaa ku daray in Mr Starmer uu “wax is gaarsiiyay” marka la eego siyaasaddiisa socdaalka iyo dambiyada.
Xiriirka labada hoggaamiye ayaa xumaaday ka dib markii Britain ay taageeri weyday dagaalka Mareykanka iyo Israa’iil ay kula jiraan Iiraan.
Dhanka kale, Madaxweynaha Guddiga Midowga Yurub, Ursula von der Leyen, ayaa u mahad celisay Mr Starmer dhanka xoojinta amniga Yurub iyo kan Ukraine.
Mar soii horeysay, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay Keir Starmer inuu yahay “nin wanaagsan” iyo “nooc saaxiib” oo uu “leeyahay, balse wuxuu dhaliilay habkiisa ku aaddan tamarta, socdaalka iyo dambiyada.
Isagoo ka jawaabaya su’aal BBC ay ku weydiisay gudaha Xafiiska Oval Office, wuxuu ku celiyay dhaliilihiisa siyaasadda Xisbiga Labour-ka ee tamarta Badda Waqooyi, isagoo ku tilmaamay inay tahay “mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee shidaalka ee adduunka”.
Wuxuu sidoo kale sheegay in Starmer uusan u oggolaan Mareykanka “in uu isticmaalo jasiiradda si uu u dego”, taas oo u muuqata tixraac ku saabsan diidmada hore ee dowladda UK ay ku diiday in diyaaradaha Mareykanka ay ka duulaan saldhigyada UK si ay u fuliyaan weerarro ka dhan ah Iran.
Trump wuxuu sheegay in go’aankaas “aad u dhaawacay, si aad u xun”, balse wuxuu sidoo kale yiri “waan u rajeynayaa wanaag.”