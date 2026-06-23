Soomaaliya oo soo dhoweysay heshiiska Mareykanka iyo Iiraan

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo dhoweysay isfahamka ay gaareen Mareykanka iyo Iiraan, iyadoo ku tilmaantay tallaabo muhiim ah oo gacan ka geysan karta yareynta xiisadaha iyo xoojinta xasilloonida gobolka Bariga Dhexe.
War-saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Muqdisho ay taageersan tahay xalalka lagu gaaro wada-hadal iyo diblomaasiyad, halkii laga adeegsan lahaa iska horimaad militari.
Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa bogaadisay dadaallada dalal ay ka mid yihiin Pakistan, Qatar, Masar, Sacuudiga iyo Turkiga ee lagu dhiirrigelinayo xal nabadeed, waxayna si gaar ah u xustay doorka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee lagu hormarinayo heshiiska iyo dadaallada lagu dejinayo colaadda.
War-saxaafadeedka ayaa intaas ku daray in Soomaaliya ay rajaynayso in isfahamkan uu horseedo amni waara, ilaalinta marin-biyoodka caalamiga ah, kobcinta iskaashiga gobolka iyo sare u qaadidda xasilloonida Bariga Dhexe.
Soomaaliya ayaa ugu dambayn ku celisay mowqifkeeda ah in khilaafaadka caalamiga ah lagu xalliyo wada-hadal, ixtiraamka sharciga caalamiga ah iyo iskaashi diblomaasiyadeed, iyadoo ugu baaqday dhammaan dhinacyada inay sii wadaan dadaallada nabadda.