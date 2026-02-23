Sudan oo Uganda ku eedeysay inay martigelisay taliyaha kooxda RSF

Xukuumadda Sudan ayaa camabaareysay Uganda inay marti gelisay hogaamiyaha kooxda RSF ee dagaalaka kula jirta ciidanka dawlaadda Sudan.

Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Uganda ay ku da gudubtay shuruucda caalamiga, ayadoo soo dhoweysay taliyaha RSF Maxamed Xamdaan Dagalo, oo dagaalyahannadiisa lagu eedeeyo inay gaysteen xadgudubyo bani aadmininada ka dhan ah intii uu socday dagaalka sokeeye.

Jimcihii ayuu madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni sheegay inuu kulan la qaatay Dagalo.

Museveni, oo uu Midowga Afrika u magacaabay dhexdhexaadinta millatariga Suudaan iyo RSF, ayaa sheegay inuu ku nuuxnuuxsaday “xal siyaasadeed oo nabadeed”.

Uganda kama jawaabin eedeynta uga timid Sudan.

Related News

SBC Radio Live

Facebook Feed

SBC is non Governmental media group (Radio, Television and Internet, SBC was established in June 2001 and its first FM Radio established in Puntland/North Eastern Somalia region.

Quick Links

Contact Info

  • Address: SBC Building Airport Road, Bossaso, Puntland, Somalia
  • info@allsbc.com
  • Office Phone: +2525-824012/824600
  • Mobile:+252-90-799628/+252-90759628

Download Our APP

Follow Us

Copyright © 2001 - 2023 Somali Broadcasting Corporation (SBC) All Rights Reserved.

Site Designed by ILEYS INC.