Somaliland oo ka jawaabtay dekedaha la sheegay in Soomaaliya ay siinayso Maraykanka

Xukuumadda Somaliland ayaa warka ay qortay jariidadda Semafor, ee sheegaya in Soomaaliya ay dekedda Berbera ugu yaboohday Maraykanka, ku tilmaantay naf-lacaarinimo.

Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Somaliland, Cabdiraxmaan Daahir Aadan, oo ka jawaabay warbixinta ayaa ku macneeyay tallaabo muujinaysa quus ay dowladda Soomaaliya taagan tahay.

“Tani waa isku day quus ah oo aan meel haysan oo ay ku kacday dowladda fashilantay ee Soomaaliya,” ayuu yidhi Wasiir Cabdiraxmaan Daahir Aadan. “Waxay muujinaysaa rajiim musuqmaasuq ku dhisan oo naftu kasii baxayso, kaasi oo ku hawlan hawlgal ismiidaamin ah. Mana jirto wax ay ka qaban karaan aqoonsiga soo socda ee Somaliland.”

Dhanka kale, Wakiilka Somaliland u fadhiya Maraykanka, Danjire Bashiir Good, ayaa sheegay in Berbera ay ku taallo dal Soomaaliya jaar la ah, isla markaana aysan dowladda Soomaaliya shaqo ku lahayn. Waxa uu xusay in la meelmariyay xeer dhigaya in Washington si toos ah ula shaqayso Somaliland, sidaa darteedna aan loo baahnayn cid saddexaad.

Danjire Good ayaa sidoo kale sheegay in Somaliland ay si joogto ah ula shaqayso Maraykanka, isla markaana labada dhinac ay isla eegayaan sida Maraykanku uga faa’iidaysan karo Berbera. Waxa uu xusay in waftiyo kala dambeeyay oo ka socda AFRICOM ay yimaadeen Berbera si ay u qiimeeyaan xaaladda.

Jariidadda Semafor ayaa sheegtay in ay heshay waraaq uu Madaxweyne Xasan Sheekh kaga codsanayo Maraykanka in uu la wareego dekedaha Berbera, Boosaaso, iyo saldhigga ciidanka ee Balli-doogle, si Washington looga joojiyo inay aqoonsato Somaliland.

Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya oo la hadlay HOL ayaa beeniyay warbixinta Semafor, iyaga oo ku tilmaamay war aanay waxba ka jirin.

Inkasta oo dowladda Maraykanku ayna weli ka hadal waxa ka jira sheegashada Semafor, haddana Ergaygii hore ee Maraykanka u qaabilsanaa Afrika, J. Peter Pham, oo ka falceliyay warbixinta, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay samaysay codsi dadka Maraykanka u ekaysiinaya doqmo, maadaama ayna gacanta ku hayn Berbera iyo Boosaaso.