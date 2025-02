Senator Cabdi Samad Abwaan oo dhaliilay dowr la’aanta DFS ee Dagaalka Calmiskaad

Senator Cabdi Samad Maxamed Abwaan, oo laga soo doorto Puntland kana tirsan Aqalka Sare ee Soomaaliya, ayaa si adag u dhaliilay doorka dowladda federaalka ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish ee ka socda Buuraleyda Calmiskaad. Wareysi uu siiyay SBC, ayuu ku bogaadiyay duqeymaha cirka ee ay geysteen Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka, kuwaas oo lagu beegsaday xarumo muhiim ah oo kooxdaasi ku diyaarsan jirtay keydka sahayda iyo xarumaha caafimaadka. Waxa uu sheegay in taasi ay fududeynayso guulaha ay ciidamada Puntland ka gaareen dagaalka, isagoo xusay in in ka badan 40% dhulkii horey kooxda u haysatay laga qabsaday.

Dhanka kale, Senator Cabdi Samad ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan la jaanqaadin dadaallada Puntland ee dagaalka ka dhanka ah Daacish. Waxa uu tilmaamay in dowladda dhexe iyo xubnaha Puntland ku matala hay’adaha federaalka ay gabeen masuuliyadoodii, xilli ay waajib tahay in si isku mid ah looga shaqeeyo amniga dalka oo dhan. Waxa uu ku celiyay baaq uu horey ugu diray dowladda federaalka, isagoo ku adkeeyay in la garab istaago dagaalka socda.

Dagaalka ka dhanka ah Daacish ee ka socda Buuraha Calmiskaad ayaa galay bishii labaad, waxaana kooxda laga qabsaday dhul istiraatiiji ah. Saraakiisha hoggaaminaysa dagaalka ayaa sheegay in dagaalyahannada Daacish ay si gaar ah ugu tiirsan yihiin qaraxyada miinooyinka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (drones) oo qaraxyo lagu xiro, taasoo caqabad ku noqotay ciidamada dagaalka kula jira.

Dowladaha Imaaraadka iyo Mareykanka ayaa si toos ah u taageeraya dagaalka, iyagoo duqeymo cirka ah ku beegsaday xarumaha Daacish ee Calmiskaad. Weerarradii ugu dambeeyay ayaa lagu burburiyay goobo istiraatiiji ah, taasoo hoos u dhigtay awoodda kooxda.

Senator Cabdi Samad ayaa ugu dambeyn ku baaqay in la xoojiyo dagaalka si looga takhaluso kooxda, loona xaqiijiyo in aysan dib u helin xarumo ay dib isku abaabulaan. Waxa uu sidoo kale ku celiyay baaqiisa ku aaddan in dowladda federaalka ay mas’uuliyadeeda qaadato oo ay Puntland kala shaqeyso dagaalka argagixisada.