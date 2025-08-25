Puntland oo shaacisay natiijada imtixaankii fasalka 12aad ee dugsiyada sare.

Wasaaradda Waxabarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa maanta shaacisay natiijada imtixaanka Fasalka 4aad ee dugsiyada sare ee Puntland, kaasi oo ay sannadkan u fadhisteen 8,413 arday, kuwaasi oo ka kooban 4,786 wiilal ah iyo 3,627 gabdhood.

Imtixaanka ayaa sanadkaan waxaa gudbey 7,498 arday oo u dhiganta 89.12% , kuwaasi oo ka kooban 4,266 wiilal ah oo u dhigma (50.70%) iyo 3,232 gabdhood oo u dhigan (38.42%).

Guud ahaan imtixaanka waxaa ku dhacay 816 arday oo dhiganta 9.69% oo isugu jira 463 wiilal ah (5. 5%) iyo 353 gabdhood oo u dhiganta (4.19%), waxaana imtixaanka ka maqnaa oo aan gelin 99 arday oo kala ah; 57 wiil iyo 42 gabdhood.

KCabdiraxmaan Warsame Cali Xasan oo dhiganayey dugsiga sare ee degmada Bareeda ee Gobolka Raas-caseyr, ayaa galay kaalinta 1aad ee sanadkaan, wuxuuna celcelis ahaan ku baasay %98.36,

