Puntland oo qabtay Mid kamid ah Maxaabiistii ka baxsatay Xabsiga Gaalkacyo

Sidoo kale, qoraalka Booliiska ayaa lagu sheegay in ay abaalmariyeen dadkii keenay ama la wadaagay xogta fududeysay in lasoo qabto Barkhad Cawil Xirsi, waxa ay Laamaha ammaanka dalbadeen in laga qayb qaado soo qabashada Maxaabiista kale ee baxsatay.