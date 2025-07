NISA oo howlgallo ka fulisay gobolka Shabeellada Hoose

Ciidanka Dowladda gaar ahaan Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa howlgallo saacadihii la soo dhaafay ka sameeyay deegaan lagu magacaabo Dhanaane oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose.

Saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in ay burburiyeen Saldhig iyo guryo ay AS halkaas ku la haayeen.

Sidoo kale, waxa ay sheegeen in guryahaas ay ku keyd ahaan u isticmaali jireen, iyaga oo ku qarin jiray walxaha qarxa.

Sarakiisha ayaa sheegy in howlgalladaan ay sii wadi doonaan, si loo yareeyo khatarta AS ee gobolka Shabeellada Hoose.

Malmihii ugu danbeeyay Cidamada dowladda ayaa howlgalo ka waday deegaanada dhaca Shabeellaha Hoose iyagoo is ku dayaya in aya deegaano badan kala wareegaan AS.