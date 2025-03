MW Guudlaawe oo dagaalka AS kala hadlay Safiirada Mareykanka iyo Turkiga.

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Cali Guudlaawe Xuseen ayaa kulamo gaar gaar ah la yeeshay Safiirada Mareykanka iyo Turkiga.

Cali Guudlaawe ayaa safiirka Mareykanka uga warbixiyay howlgallada ka dhanka ah AS ee ka socda dalka, gaar ahaan deegaannada Maamulkaasi.

Safiirka Mareykanka ayaa xusay in ay Ciidamada Dowladda iyo dadka deegaanka in ay ka caawinayaan dagaalka AS, si looga saaro deegaannada ay kaga sugan maamulkaasi.

Dhinaca kale, Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa si lamid ah kulan gaar ah la yeeshay Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, iyaga oo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa Taageerada Turkiga ee howlgallada soconaya.

“Safiirka ayaa u tacsiyeeyay intii ku dhimatay dagaalka isagoo Rabbi uga baryay caafimaad inta ku dhawaacantay howlgalka” ayuu yiri Safiirka Turkiga oo ka hadlay kulanka.

Dalalka Turkiga iyo Mareykanka ayaa qeyb ka ah howlgallada ka dhanka ah AS ee ka socda dalka, gaar ahaan dhinaca Duqeymaha.