MW Ciro ” dhibta waan la qeybsanynaa dadkii ku hanti beelay suuqa idaacada ”

Madaxweynaha ayaa sida oo kale sheegay in ay mihiim tahay in la ogaado sababta dabku ugu soo noqnoqonayo suuqyada Soomaliland taas oo uu sheegay in loo baahan yahay xal ka gaarid deg deg ah

“Dabku waa uu inagu soo noqnoqday, halbowlayaashii dhaqaalaheennana waa uu burburiyay. Markaa arrintaasi waxay ay u baahan tahay tallo qaran.” hore waxaa marar kala duwan gubtay suuqyo kala duwan oo ku yaala deeganada Soomaliland kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan iyadoona loo sababeeyay ciriirga goobaha ganacsiga oo si fudud uu ku fidi karo dabku iyo wadooyin xumo ka dhex jirta suuqyada Soomaliland .