Maxkamada ciidamada DFS oo xukun dil ah fulisay

Maxkamadda ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay markale xukun dil toogasho ah ku fulisay laba nin oo dhalinyara ah oo ka tirsana kooxda Al-shabaab.
Labada nin ee saakay aroortii hore Maxkamadda ciidamada dilka toogashada ku fulisay ayaa lagu kala magacaabi jiray Saleebaan Xuseen Nuur Cali oo sidoo kale looga dhex garanayay Cali iyo Siyaaf iyo Cabdulqaadir Abuukar Axmed oo isna loo yaqiinay Nasrudiin iyo Saabir.
Ragaan ka tirsana kooxda ayaa horay loogu dambiyo la xariira iney Muqdisho ka geysteen dilalka askar iyo dad shacab ahaa oo uu ku jiray ganacsade caan ahaa.
Labadaan nin ee saakay la toogtay ay marar kala duwan kasoo hor muuqday Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida, waxaana goobta saakay lagu toogtay ku sugnaa saraakiil ciidan iyo ehelada qaar ka mid ah dadkii ay horay u dileen.
Ugu dambeyntii waa markii sadaxaad ee bishaan gudaheeda Maxkamadda ciidamada Qalabka sida ay xukuno dil toogasho ah ku fuliso rag ka tirsan Al-shabaab oo horay xukuno toogasho ah ugu riday Maxkamadda ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya.