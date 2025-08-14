Maxaa looga hadlay kulanka Golaha Wasiiradda?

Kulan ay magaalada Muqdisho Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka, iyadoo warbixinno looga dhageystay Xubnaha Wasiiradda.
Kulanka ayaa waxaa guddoomiyay ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka, Saalax Axmed Jaamaca, iyada oo looga hadlay dagaalka AS, gaar ahaan deegaannada dhawaan laga saarey ee gobolka Shabeellada Hoose.
Sidoo kale, Golaha Wasiirrada ayaa ansixiyay Xeer-nidaamiyaha Shirkadaha Shaqo-siinta gaarka ah iyo Hindise Sharciyeedka Macdanta.
Shuruucdan ay goluhu ansixiyeen, ayaa qeyb ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha dalka iyo shaqo abuurka dhallinyarada Soomaaliyeed.