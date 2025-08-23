Mashruuca kelya dhiqista ugu weyn Puntland oo Garoowe laga daahfuray.

Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland H.E Ilyas Osman Lugatoor ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jaray mashruuca cusub ee daaweynta iyo dhaqista Kelyaha oo laga hirgeliyay Isbitaalka Guud ee Garoowe.
Mashruucan caafimaad waxaa fuliyay Hay’adda International Medical Corps (IMC) iyada oo kaashanaysa Wasaaradda Caafimaadka Puntland, waxaana qalabka iyo taageerada dhaqaale ku deeqday Hay’adda King Salman Humanitarian and Relief Centre.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa ku tilmaamay mashruucan adeegga dhaqista kelyaha mid muhiim ah oo laga hirgaliyay Puntland , isaga oo adkeeyey in adeeggan Caafimaad uu faa’iido weyn u leeyahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka qaba xanuunka kelyaha, isla markaana uu yareyn doono culayska safarrada Caafimaad ee dibadda.