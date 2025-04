Mareykanka oo diiday inuu taageero maalgelinta Ciidamada Midowga Afrika Ee Soomaaliya

Mareykanka ayaa si cad u diiday inuu taageero qorshaha Qaramada Midoobay ee lagu maalgelinayo ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AUSSOM, kuwaas oo ka howlgala Soomaaliya.

Tallaabadan ayaa dhalisay walaac weyn oo la xiriira mustaqbalka howlgalka caalamiga ah ee la dagaallama kooxda Al-Shabaab. Diidmada Mareykanka ayaa imaaneysa iyadoo Golaha Ammaanka uu qorsheynayo inuu 15-ka Maajo u codeeyo qaab-maaliyadeedka isku-dhafka ah ee ku saleysan Qaraarka 2719.

Markii hore, Mareykanku wuu ka aamusay codsigii hore ee la xiriiray maalgelinta AUSSOM, balse hadda wuxuu si cad u sheegay inuusan taageereyn qorshahaas. Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa 8-dii Abriil u sheegay warbaahinta PassBlue in Mareykanku u arko in Soomaaliya aysan ku habboonayn in lagu tijaabiyo maalgalinta isku-dhafka ah sida uu tilmaamayo Qaraarka Golaha Amamanka ee tirsigiisu yahay 2719.