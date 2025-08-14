Madasha Mucaaradka ” Waa in lagu laabta dastuurkii 2012-kii ” August 14, 2025 Share FacebookTwitterPinterestWhatsApp Mucaaradka Soomaliya oo ku shiraya magaalada Muqdisho ayaa goordhaweyd Warsaxaafadeed ka soo saaray kulamadii ay la yeesheen Madaxweyne Xasan Sheekh ,xaalada Gedo iyo dhul-boobka ka taagan magaalada Muqdisho WAR-SAXAFADEED Related News Booliska Soomaliya oo ka hadlay weerarkii Taarabuu... August 14, 2025 Natiijadii Ardayda fasalka 8aad ee Gobolka Banaadi... August 14, 2025 Maxaa looga hadlay kulanka Golaha Wasiiradda? August 14, 2025 Khayre iyo Rooble oo ka hadlay dagaalkii Taarabuun... August 14, 2025 Khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay Muqdisho August 14, 2025 Kulan Villa Soomaaliya uga socda Madaxweyne Xasan ... August 13, 2025 SBC Radio Live Facebook Feed