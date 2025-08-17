Liiska Xildhibaanada Waqooyi Bari oo la shaaciyay

Waxaa lagu dhawaaqay liiska Xildhibaannada Golaha Wakiillada Maamulka Waqooyi bari oo maalmihii lasoo dhaafay xulistiisa uu ku howlahaa guddiga loo xilsaaray, waxaa lagu saleeyay hab qaybsiga beelaha degen gobollada uu maamulkaas maamulayo.
Guddiga Hubinta iyo Ansixinta Xildhibaannada Waqooyi bar Soomaaliya ayaa shaaciyay in liiskaan ay kasoo xaqiijiyeen dhinac weliba, waxaana ugu dambeyn la shaaciyay magacyada xubnaha kusoo baxay liiskaan.
Halkaan ka aqriso Magacyada Xildhibaannada Maamulka Waqooyi bari:
