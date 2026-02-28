Israa’iil ayaa duqeymo ka geysatay labo iskuul oo ku yaalla Iran,

Duqeymo ay Israa’iil ka geysatay dugsiga hoose ee gabdhaha oo ku yaalla magaalada Minab, ee gobolka Hormozgan ee koonfurta Iran, ayaa lagu dilay ugu yaraan 51 qof, sida ay ku warrantay warbaahinta dawladda, iyada oo kharashka degdegga ah ee rayidka ka soo gaadhay Israa’iil iyo duqaynta weyn ee Maraykanku ku hayo Iran ay si xooggan diiradda u saarayso.
Wakaaladda wararka ee Iran Mehr ayaa sidoo kale sheegtay in ugu yaraan labo arday ay ku dhinteen weerar ay Israa’iil ku qaaday iskuul ku yaalla bariga caasimadda Tehran.
Isagoo ka warbixinaya Tehran, Al Jazeera’s Mohammed Vall ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday dugsiga gabdhaha, “Waxaa jira warar cusub oo xaqiijinaya tirada dadka lagu dilay weerarkaas ayaa hadda kor u dhaafay 40. Taasi waa bartilmaameed rayid ah, taasina waa mid ka mid ah bartilmaameedyada laga yaabo inay noqdaan kuwo dhib badan marka la eego ololahan Maraykanka iyo Israa’iil, kuwaas oo sheegaya in ay beegsanayaan oo kaliya bartilmaameedyada militariga Iran.
“Madaxweyne Trump wuxuu u ballanqaaday dadka Iran in gargaarka ama gargaarka uu ku soo wajahan yahay jidkooda, laakiin hadda waxaan aragnaa dhaawacyo rayid ah; taasi waa wax ay dowladda Iran ku adkeyn doonto kiis xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah iyo gardarrada ka dhanka ah dadka Iran,” ayuu raaciyay.