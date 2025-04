G.Aadan Madoobe oo diiday inuu qabto mooshin looga soo horjeedo xil ka qaadista xildhibaan Abiib

Kulankii Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee maanta qabsoomay ayaa kusoo dhammaaday buuq iyo natiijo la’aan, kaddib markii xildhibaanno kasoo horjeeda go’aankii xubinnimada looga qaaday Xildhibaan Cabdullaahi Xaashi Abiib ay horgeeyeen mooshin diidmo ah, balse uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka diiday inuu mooshinkaasi aqbalo.

Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe), ayaa ku tilmaamay mooshinka mid sharci-darro ah, isagoo sheegay in qabashadiisu ay ka hor imanayso xeer- hoosaadka baarlamaanka, isla markaana ay keeni karto mas’uuliyad dambi ku ah isaga. Wuxuu sidoo kale ku eedeeyay xildhibaannada mooshinka waday in ay fowdo ka abuureen fadhiga, taas oo keentay in kulanka uu kusoo dhamaado fowdo.

Xildhibaannada kasoo horjeeda xil ka qaadista Xildhibaan Abiib ayaa sheegay in aanay difaacayn xilkiisa, balse ay u taagan yihiin ilaalinta xuquuqda xildhibaannada. Xildhibaan Caasho Koos, oo ka mid ahayd xildhibaannada mooshinka keenay, ayaa ku tilmaamtay xilka qaadista xildhibaanka mid sharci-darro ah, iyadoo sheegtay in haddii tallaabadan la aqbalo, ay albaab u furi doonto in si la mid ah loola dhaqmo xildhibaanada kale ee baarlamaanka.

“Guddoomiyuhu wuu ka been sheegay xeer-hoosaadka Baarlamaanka. Anigu waxaan ka tirsanahay guddiga xeer-hoosaadka, wax nalama weydiin, nalama tashan, wax nalooma yeerin,” ayay tiri Xildhibaan Caasho Koos.

Dhanka kale, Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ka horyimid habraaca xilka looga qaaday Xildhibaan Abiib, isagoo ku tilmaamay mid sharci darro ah. Jeesow iyo xildhibaanno kale oo la hadlay warbaahinta ayaa ku dhawaaqay in ay kalsoonida kala laabteen Guddoomiye Aadan Madoobe, ayna doonayaan in uusan sii hoggaamin kulammada Golaha Shacabka.