Firdhiye iyo Abwaan oo loo doortay Maamulka WBS

Doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenka dowlad goboleedka Maamulka Waqooyi Bari oo saacadihii la soo dhaafay ka socotay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa soo gaba gaboowday.
Doorashada oo martay laba wareeg ayaa midkii hore waxaa ku tartamay shan musharax, halka midkii labaadna ay isku soo baxeen Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye iyo Cabdirisaaq Khaliif.
Xildhibaannada Golaha Wakiilada dowlad goboleedka Waqooyi Bari ayaa Madaxweynaha Maamulka u doortay Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye, ka dib markii uu helay 62 cod, halka Cabdirisaaq ay u codeysay 18 Xildhibaan.
Intaasi ka dib, waxaa la guda galay Doorashada Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Waqooyi Bari, waxaana cod gacan taag ah lagu doortay Cabdirashiid Yusuf Jibriil.
Labada Mas’uul ee la doortay Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye iyo Cabdirashiid Yuusuf ayaa loo dhaariyay xilka, iyagoo ballan qaaday in ay ka shaqeyn doonaan horumarinta Maamulka.
Maamulka Waqooyi Bari oo dhawaan lagu dhawaaqay ayaa hadda yeelanay Madaxweyne iyo ku xigeen sharci ah, iyadoo ay hor yaallaan arrimo waa wayn oo taabanaya masiirka dowlad goboleedka.