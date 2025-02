Ethiopia iyo Somalia oo wadahadallo farsamo ku yeeshay Turkiga

Wasiirro ka kala socday Ethiopia iyo Somalia ayaa wadahadallo farsamo ku yeeshay magaalada Ankara, iyagoo ka dooday khilaafka ka dhashay heshiiskii muranka dhaliyay ee Ethiopia ay la saxiixatay Somaliland. Turkiga, oo garwadeen ka ah wada-hadalladan, ayaa sheegay in labada dhinac ay muujiyeen dadaal lagu raadinayo xal nabadeed, iyagoo ka duulaya heshiiskii Ankara Declaration ee la gaaray bishii December.

Heshiiska Ethiopia iyo Somaliland ay kala saxiixdeen horaantii sanadkan wuxuu dhigayay in Ethiopia hesho marin badeed, halka Somaliland ay aqoonsi rasmi ah ka hesho Ethiopia. Arrintan ayaa dhalisay xiisado siyaasadeed, iyadoo dowladda Somalia ay heshiiskaas ku tilmaantay mid sharci-darro ah oo ka hor imaanaya qaranimada iyo midnimada dalka. Beesha caalamka iyo dalalka gobolka ayaa muujiyay walaac ku aaddan xaaladda sii cakirmaysa ee gobolka.

Wareegga labaad ee wadahadalladan ayaa la qorsheeyay in la qabto bisha Maarso. Turkiga, oo xiriir ganacsi, amni iyo mid milatari la leh Somalia, wuxuu rajeynayaa in labada dal ay gaaraan heshiis ku saleysan xasillooni, is-afgarad iyo danaha gobolka. Wadahadalladan ayaa lagu wadaa in ay sii socdaan ilaa xal waara laga gaaro arrinta muranka dhalisay.