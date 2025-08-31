DFS oo sheegtay in Deni ka diiday gurmad ay gaarsiin lahayeen Puntland

Agaasimaha Guud ee Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SODMA), Maxamuud Macallin, ayaa Sabtidii shaaca ka qaaday in Dowlad Goboleedka Puntland ay diiday gargaarka dawladda federaalka ee la xiriira daryeelka caafimaad ee askar dhaawac ah oo ka tirsan kuwa la dagaallamaya kooxda ISIS ee ka howlgasha waqooyi-bari Soomaaliya.
Macallin oo ka hadlayay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, ayaa sheegay inuu si shaqsi ah ula xiriiray Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, si uu u codsado ogolaansho ku saabsan in SODMA ay daadgurayso askarta dhaawaca ah si loo geeyo goobaha caafimaadka iyo in la gaarsiiyo gargaar bani’aadamnimo dadka ku tabaaleysan dagaalka.
Si kastaba, codsigaas ayuu sheegay in Deni uu ka biyo diiday, isagoo sabab uga dhigay khilaaf siyaasadeed oo kala dhaxeeya Madaxweynaha Dowladda Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’iisul Wasaaraha Xamza Cabdi Barre.
Macallin wuxuu muujiyay walaac xooggan oo ku saabsan sida khilaafaadka siyaasadeed ee u dhaxeeya heerarka dawladda uu caqabad ugu noqday gaarsiinta gargaarka degdegga ah ee nafaha badbaadin kara.
Agaasimuhu wuxuu barbar dhigay diidmada Puntland mid la mid ah sida Al-Shabaab u hor istaagto gargaarka la doonayo in lagu gaarsiiyo dadka ku nool deegaannada ay maamulaan, Wuxuu is weydiiyay sida ay dawladda federaalka u gaarsiin karto gargaar degdeg ah haddii qaar kamid ah gobollada dalku ay noqdaan kuwo aan laga geli karin, islamarkaana madaxda maamul goboleedyada ay iyaguna noqdaan caqabado.
Inkasta oo hadalka Macallin uu muujinayo dhibaato dhab ah oo ka jirta gaarsiinta gargaar, haddana waxaa jirta dhaliil xoogan oo SODMA iyo hoggaankeeda loo jeedinayo, Agaasime Macallin waxaa horay loogu eedeeyay musuqmaasuq, maamul xumo ku saabsan gargaarka, iyo siyasadeyn lagu sameeyo kaalmooyinka la geeyo goobaha ay abaartu ama dagaalladu saameeyaan.