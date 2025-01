Shirkii golaha wasiirada oo looga hadlay howlgalada ka socda Puntland

Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland Mudane H.E Ilyas Osman Lugatoor ayaa Shir-guddoomiyey Shirka Golaha Wasiirrada Dowladda Puntland, oo todobaadkan looga hadlay Amniga Guud, Hawlgalka Ciribtirka Argagixisada ee Puntland, Wax ka-beddelka Xeerka Tacliinta Sare iyo qodobbo kale.

Dowladda Puntland waxay kujirtaa dagaal ay ku ciribtirayso argagixiso heer Caalami ah, waad ogtihiin in xalay , Maraykanka sida laamahooda Amnigu sheegeen, in nin ka tirsan ISIS/Daacish weerar gaari ku dilay 15qof, sidaasi darteed waa dhacdo la mid ah hawlgalka dharjaale oo aynu argagixisada ISIS/Daacish ku jebinnay, waxay Puntland ku baaqaysaa in la iska kaashado oo loo midoobo dagaalka Argagixisada meel walba.