Guddoomiye Yabooh ” Shacabka Muqdisho Qof iyo cod diyaar bay u yihiin ”

Guddoomiye ku xigeenka Amniga iyo Siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye (Yabooh), ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed la joogo xilligii ay codeyn lahaayeen gaar ahaan gobalka Banaadir.

Guddomiye Yabooh ayaa tilmaamay in bulshada ku dhaqan gobalka Banaadir ay baahi weyn u qabaan doorasho qof iyo cod ah, isaga oo sheegay in la gaaray xilligii ay bushada hoggaankood soo dooran lahaayeen heer degmo iyo heer gobol.

“Waxaan diyaar u nahay in dadkaan gbalka Banaadir deggan baahida ugu weyn ee ay qabaan in doorashadii dowladda ku hoggamineysay in dalka laga qabto ay meesha ugu baahi badan tahay Bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir”. ayuu yiri, Guddoomiye ku xigeenka Amniga iyo Siyaasadda gobolka Banaadir.

Sidoo kale, waxa uu tilmaamay in qofka muwaadinka uu maanta fursad haysto ayna tahay in codkiisa la baxo uuna doorto hoggaankisa.

Hori guddiga doorashada ayaa shaaciyay maamullada ay ka qaban donaan Doorashada golaha deegaanka, iyaga oo ka reebay maamulka Puntland.