Yaa ku guuleystay doorasho madaxtinimo oo ka dhacday Taiwan…..”

William Lai Ching-te oo ka socda xisbiga talada haya ee Democratic Progressive Party (DPP) ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee Taiwan, inkastoo digniino ka yimid Shiinaha – oo ku andacoonaya in Taiwan ay ka tirsan tahay dhulkeeda – inaysan u codeynin isaga.

DPP ma matasho ra’yiga guud ee guud ee jasiiradda, Beijing ayaa tiri ka dib markii Lai loo magacaabay ku guulaysta codbixintii Sabtidii, isaga oo intaa ku daray in codbixintu “aysan carqaladayn doonin isbeddelka lama huraanka ah ee dib u midaynta Shiinaha”.

Lai, madaxweyne ku xigeenka hadda, waxa uu tartan saddex geesood ah kula jiray Hou Yu-ih oo ka socday xisbiga muxaafidka ah ee Kuomintang (KMT) iyo duqii hore ee Taipei Ko Wen-je oo ka socday xisbiga Taiwan People’s Party (TPP), kaas oo la aasaasay kaliya 2019.

Iyada oo codadka laga helay dhammaan goobaha codbixinta la tiriyay Sabtidii, guddiga dhexe ee doorashada ayaa sheegay in Lai uu ku guuleystay 40.1 boqolkiiba, ka hor Hou’s 33.5 boqolkiiba.

Hou wuxuu qirtay guuldarada wuxuuna ugu hambalyeeyay Lai guusha uu gaaray. Waxa uu sidoo kale ka raali galiyay taageerayaasha KMT in ay awoodi waayeen in ay meesha ka saaraan xisbiga DPP. Ko ayaa sidoo kale qirtay guuldarada.

“Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka reer Taiwan si ay u qoraan bog cusub oo dimoqraadiyadeena,” Lai ayaa ku yiri khudbadii guusha halkaas oo uu uga mahadceliyey labadiisa mucaarad si ay u qirtaan. “Waxaan u sheegaynaa beesha caalamka in inta u dhexeysa dimoqraadiyadda iyo kali-talisnimada, aan garab istaagi doono dimuqraadiyadda.”

Waxa uu intaa ku daray in uu rajeynayo in uu dib ugu soo laabto “caafimaadka iyo nidaamka” is dhaafsiga Shiinaha, isaga oo ku celceliyay rabitaankiisa wadahadalka ku salaysan sharafta iyo sinnaanta.

Ilaa 19.5 milyan oo qof oo da’doodu tahay 20 jir iyo wixii ka weyn ayaa xaq u lahaa inay codeeyaan Sabtidi, codbixiyayaashu waxay sidoo kale doorteen siyaasiyiinta Taiwan 113 kursi ee sharci dejinta waxaana si dhow u daawanayeen beesha caalamka, oo uu ku jiro Mareykanka.

Mar wax laga weydiiyay falcelinta doorashada Sabtida, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu si kooban ugu jawaabay in Washington aysan taageersaneyn madax-bannaanida Taiwan.

Maamulka Biden ayaa ka baqay in doorashada, kala guurka iyo maamulka cusub ay sii kordhiyaan khilaafka Beijing.