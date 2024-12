Wasiir Farataag ” Jubaland waxaa laga qaban doonaa Doorasho Qof iyo cod ah ”

Wasiirka Amniga ee Xukuumadda federaalka Soomaaliya Jeneraal Cabdullahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag) oo safar shaqo ku jooga Gobolka Gedo ayaa maanta tegay taliska Ciidanka Booliska ee degmada Garbahaarey, isagoo Saraakiisha iyo Ciidanka faray inay u diyaar garoobaan sugidda amniga doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacaysa.

Wasiir Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa sheegay in Dowladda ay qorshaysay inay doorasho qof iyo cod ah ka qabato magaalada Kismaayo iyo 7 degmo oo kamid ah Jubbaland taasna loo baahan yahay in loo diyaar garoobo.

Waxaanan la ogeyn sida ay Magaalada Kismaayo oo xarun KMG u ah Jubaland uuna fadhiyo Madaxweynaha Maamulkaasi Axmed Madoobe oo ay Dowladdu siyaasad ahaan ay is hayaan sida ay ku suurta gali doonto in Doorashada laga qabto ama wax dhaqaaqyo arrimahaasi la xiriira.

Wasiir Fartaag ayaa Shirkiisa Jaraa’id waxa uu kusoo hadal qaaday dagaalada qabaailka ee ka jira meelo kamid ah Soomaaliya waxaana uu ku baaqay in si sharuud la’aan ah loo joojiyo.

Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in Colaad beeleedyada socda ay yihiin wax laga xumaado in xilligaan uu dhiig muwaadin Soomaaliyeed uu ku daato aan loo dulqaadan karin, waxaana uu wasiir Fartaag uu carabka ku dhuftay in waxgaradka looga baahan yahay in meel waliba ay joogaan ay nabad ku dhawaaqaan ayna kala dhex galeen qabaailka dagaalamaya.